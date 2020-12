Pasajera de Uber gravemente hospitalizada en Nueva York; otro choque dejó un muerto en Queens

Una pasajera se encuentra en estado crítico después de que un vehículo que irrespetó una luz roja a alta velocidad chocó contra el Uber donde ella viajaba en Brooklyn (NYC).

La colisión ocurrió en las cercanías de las avenidas Bedford y Dekalb alrededor de las 12:30 a.m. de ayer. Según las cámaras de seguridad, un Dodge Charger viajaba hacia el norte por Bedford Avenue cuando impactó fuertemente un Honda Accord usado como Uber.

La pasajera de 32 años fue expulsada del vehículo durante el choque y la llevaron al hospital en estado crítico. Ambos conductores también fueron atendidos por heridas, reportó Pix11.

Unas horas antes, un hombre murió y otro quedó en estado crítico en un accidente vial en Queens, la noche del domingo.

Ocurrió en los carriles en dirección este de Belt Parkway cerca de 150th Street en South Ozone Park, alrededor de las 10:30 p.m. El vehículo viajaba a alta velocidad cuando el conductor perdió el control y se estrelló contra el paso elevado, según la policía.

Ninguna de las víctimas ha sido identificada. A pesar de una caída en el tráfico, NYC ya ha tenido este año más muertes por accidentes de tránsito que en todo el año 2019.

WATCH: Footage of the serious accident Bedford & Dekalb that left a woman in critical condition. pic.twitter.com/wHmtdF3sWf

— WILLIAMSBURG NEWS (@WMSBG) November 30, 2020