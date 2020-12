Patricia Manterola presume su cintura en Un Nuevo Día pero el público dice que “Se va quebrar de tanta pose”

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

A pesar que el día de ayer Patricia Manterola triunfó ocupando el lugar de la Chiquibaby, el día de hoy se contó otra historia. A pesar de ser muy querida por muchos y de lucir espectacular, la mexicana recibió fuertes críticas en Un Nuevo Día.

Usando un vestido vino tinto muy ceñido al cuerpo, que destacaba su cintura de avispa, la también actriz y cantante no paró de posar y el público no sólo lo notó sino que no lo dejaron pasar por alto. “La Manterola se va a quebrar con tanta pose! Para que pues!”, “Si es un programa familiar no es concurso de belleza no aprenden ! Y ya que no se haga más en la cara si no cuando vaya al cielo ni San Pedro la va a reconocer”, “Quisiera ver a Paty Manterola con otro peinado o tinte. Nunca se hizo otro look”, “NO HAY FEO SIN SU GRACIA NI BONITO SIN SU DEFECTO, lo digo por el dedo del pie izquierdo de la Manterola” y “Alguien que le diga a la señora que no es una sesión de fotos, ni un desfile de moda sino un programa de televisión que se mueva”, fueron parte de las implacables críticas a la mexicana.

Aún así, hay quienes admiraron la belleza de “Paty” y le resaltaron lo hermosa que luce aún con el pasar de los años. No hay duda que todo lo que suceda en en el show matutino de Telemundo generará ruido, sobre todo después de los primeros despidos hechos este año los cuales incluían a Rashel Díaz y Héctor Sandarti.

Sigues leyendo: