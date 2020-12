Trump enfurece con gobernador de Arizona por certificar triunfo de Biden

La buena noticia para el presidente electo Joe Biden fue una pésima para el presidente Donald Trump.

Resulta que el gobernador de Arizona, Doug Ducey, certificó los resultados confirmado el triunfo del demócrata, pero el mandatario republicano enfureció “por adelantarse”.

Según un reporte del Daily Mail, el gobernador pareció ignorar una llamada de la Casa Blanca justo cuando anunciaba la certificación del proceso.

Se agrega que luego el presidente Trump escribió en Twitter comentando el video.

“¿Por qué se apresura a poner a un demócrata en el cargo, especialmente cuando se revelan tantas cosas horribles sobre el fraude electoral en la audiencia que está sucediendo en este momento?”, escribió. “…¿Qué está pasando con @dougducey? ¡Los republicanos lo recordarán durante mucho tiempo!”.

Why is he rushing to put a Democrat in office, especially when so many horrible things concerning voter fraud are being revealed at the hearing going on right now. @OANN What is going on with @dougducey? Republicans will long remember! https://t.co/XILGaHcyw7

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 30, 2020