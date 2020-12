Atrapan con droga a un alcalde Demócrata del norte de Nueva York

Tim Currier, alcalde Demócrata de Massena, pueblo en el norte del estado Nueva York, fue arrestado ayer por presunta posesión de crack.

El alcalde fue detenido después de una breve persecución policial a través de la aldea cerca de la frontera con Canadá, alrededor de las 12:25 p.m., según las autoridades.

Currier, de 55 años, estaba siendo perseguido como parte de una investigación encubierta de venta y posesión de drogas, dijo la Oficina del Alguacil del condado St. Lawrence. Mientras huía de la policía, aparentemente arrojó un gramo de crack por una ventana del auto.

Fue acusado de posesión criminal de una manipulación de evidencia física e incumplimiento de una orden policial. Fue procesado de forma remota ayer y el juez de Morristown Town, James Phillips, ordenó que reapareciera en la corte en una fecha posterior, informó North Country Now.

Currier ha sido alcalde de Massena desde 2014. Antes de eso, fue jefe del Departamento de Policía del pueblo.

Video of Massena Mayor Tim Currier being arrested at gunpoint earlier today on drug charges, as @SPECNewsCNY is now reporting… https://t.co/Kn7gcCHd02

HT: Mary Brewer Facebook

Story: https://t.co/sQ9FhN6yoM pic.twitter.com/1WLozzcV3W

— Brian Dwyer (@BrianDwyerTV) December 2, 2020