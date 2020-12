Es incierto si Trump acudirá a la ceremonia de inauguración de Biden

La portavoz de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, fue cuestionada sobre la asistencia del presidente Donald Trump a la ceremonia de inauguración del presidente electo Joe Biden el 20 de enero, pero a diferencia de cuando habla con certeza de “fraude electoral”, la funcionaria no quiso responder directamente.

Es una tradición que los presidente salientes acudan a recibir al nuevo mandatario en una ceremonia ya programada en el Capitolio, pero ha habido reportes de que el republicano decida no asistir y organice un evento paralelo.

“¿El presidente está considerando seriamente saltarse la inauguración?”, se preguntó a McEnany durante la conferencia de prensa en la Casa Blanca.

“Dejaré que el presidente haga su anuncio”, respondió McEnany. “Tuiteó algo en el sentido de que sabe cuál es su decisión y la tomará en el momento adecuado”.

La portavoz fue cuestionada de cuál sería la razón para que el mandatario no acudiera.

“No voy a especular sobre la decisión del presidente. Dejaré que él lo anuncie”, dijo.

El día de Acción de Gracias, un periodista le preguntó al mandatario si planeaba asistir a la inauguración, pero él dijo que no había tomado una decisión.

“No quiero decir eso todavía”, dijo Trump. “Quiero decir, sé la respuesta. Seré honesto, sé la respuesta, pero no quiero decirlo todavía”.

Q: "Is the president seriously considering skipping the inauguration? What rationale could he possibly have for skipping?"

Watch @PressSec response in clip.

Full video here: https://t.co/JQEN0kGy49 pic.twitter.com/esmY4H3atZ

— CSPAN (@cspan) December 2, 2020