Anthony Joshua hará lo que sea para pelear contra Tyson Fury en Gran Bretaña, aún sacrificar dinero

Parece que continúan avanzando las negociaciones para que Anthony Joshua y Tyson Fury puedan enfrentarse en una pelea para unificar los títulos OMB, AMB, CMB y FIB de los pesos pesados.

Las promotoras de ambos pugilistas, Matchroom Boxing y Top Rank están trabajando para que la pelea suceda, incluso con una revancha firmada, aunque todo parece apuntar a que pretenden realizarla en el Medio Oriente para abrir nuevos mercados.

Sin embargo, Anthony Joshua, quien este 12 de diciembre tiene un compromiso contra Kubrat Pulev y debe salir vencedor para mantener la posibilidad de la pelea contra Fury en pie, considera que una función de tal magnitud, con dos peleadores británicos, merece realizarse en Gran Bretaña e, incluso, admitió que está dispuesto a sacrificar dinero con tal de lograr su objetivo.

“¿Por qué no sacrificar dinero? Ahora estoy luchando contra Kubrat Pulev por un recorte salarial masivo. Tenemos que mantener vivo el deporte, Matchroom está recibiendo recortes salariales este año. Todos estamos haciendo nuestra parte en este momento”, declaró a The Guardian.

“Todo es experiencia, lo estamos haciendo ahora, así que no me importaría hacerlo de nuevo. No me está haciendo daño, y también es por una causa más grande, es una causa masiva y una gran pelea, pero el objetivo principal es cómo logramos que Fury entre al ring“, explicó finalmente, reconociendo que Fury se ha resistido al combate.

Anthony Joshua spoke on a Zoom call today about where he might fight Tyson Fury. He'd consider taking less money to fight in the UK but I think the Middle East remains likely. We also spoke about the lockdown and fighting in front of a 1000 fans next week https://t.co/9Z6CYxxBPI

— Donald McRae (@donaldgmcrae) December 2, 2020