Cinco millones de “trabajadores esenciales” son inmigrantes indocumentados

Cinco millones de “trabajadores esenciales” en todo EE.UU. son inmigrantes indocumentados, lo que equivale a casi el 72% de los 7 millones de adultos “sin papeles” en el país, según el último reporte del Center for American Progress (CAP).

Las cifras corresponden a la fuerza laboral al comienzo de la pandemia, considerando como “esenciales” a los empleados en operaciones críticas como energía, telecomunicaciones, hospitales, agricultura, transporte, construcción y supermercados. “Después de décadas de dar por sentados estos trabajos, el país se ha dado cuenta de cuán esenciales son estas personas y sus contribuciones”.

Más de 7 millones de personas han perdido sus trabajos desde febrero de 2020, destacó el reporte, agregando que “dado que los casos siguen aumentando, esta crisis de salud pública está lejos de terminar”.

“Entre los estadounidenses que llevan la peor parte de la pandemia y sus consecuencias económicas se encuentran millones de inmigrantes indocumentados” y sus familias.

El informe sugiere que el Congreso y el nuevo gobierno de Joe Biden, al encaminarse a superar la recesión, “deben prestar especial atención a las comunidades más afectadas por la crisis del coronavirus, incluidos los inmigrantes indocumentados”, cuyo futuro “es incierto”.

“La falta de acceso a la atención médica, la inelegibilidad para muchos pagos de ayuda del gobierno y la inestabilidad laboral dejan a los inmigrantes indocumentados especialmente vulnerables en medio de la pandemia. Brindar un camino hacia el estatus legal para los estadounidenses indocumentados es una herramienta clave que la próxima administración y el Congreso deberían utilizar mientras trabajan para combatir el coronavirus y reconstruir el país y su economía”.

Sin sorpresas, según CAP los estados con más trabajadores indocumentados son California (1.4 millones), Texas (1.1 millones), Florida (512 mil), Nueva York (474 mil), Illinois (312 mil) y Nueva Jersey (294 mil).

Según su portal, el CAP “es un instituto de políticas independiente y no partidista que se dedica a mejorar la vida de todos los estadounidenses, a través de ideas audaces y progresistas, así como un liderazgo sólido y una acción concertada”. Los detalles del reporte pueden leerse aquí.

An estimated 5 million undocumented essential workers have kept our country safe and running during the COVID-19 pandemic.

Looking forward to joining @amprog today at 11am ET/10CT to discuss how we can protect them. Join us! https://t.co/TamHf1zrde

— Julián Castro (@JulianCastro) December 2, 2020