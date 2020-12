Latina denuncia que sufrió ataque sexual de un sacerdote de TV en iglesia de Nueva York

Ashley González, guardia de seguridad en una iglesia de Manhattan, acusó a un sacerdote anciano de agredirla sexualmente después de que supuestamente lo sorprendió viendo pornografía gay en su oficina, según los informes.

González, de 22 años, estaba trabajando en su segundo día en la Iglesia St. Michael en West 34th cuando el padre católico George W. Rutler (75) supuestamente la atacó, informó News 12.

La joven dijo que la presunta agresión se produjo después de que ella grabó a Rutler viendo pornografía y masturbándose frente a una computadora de la iglesia, el 4 de noviembre. “Él se arrojó agresivamente sobre mí y me agarró sexualmente, agresivamente, y yo estuve peleando con él”, narró González.

Rutler negó las acusaciones en una carta a los feligreses el 20 de noviembre, que fue obtenida por el National Catholic Reporter. “Niego rotundamente esta acusación, que sostengo es incoherente y dolorosa para mi reputación e inconsistente con la forma en que me he comportado en cincuenta años de servicio ministerial sin ninguna acusación de mala conducta”, escribió.

Después del presunto asalto, González presentó un informe policial con la ayuda de una firma de investigación privada.

Rutler, que aparece habitualmente en Eternal Word Television Network (EWTN), se ha “apartado de la parroquia” mientras las autoridades investigan las afirmaciones de González, dijo la Arquidiócesis de Nueva York en un comunicado.

