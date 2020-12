4 alimentos que sorprendentemente son extraordinarios quemagrasas

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

No existen dudas la alimentación puede ser el mejor amigo o el peor aliado para perder peso. De tal manera que la dieta es el factor más relevante cuando queremos despedirnos de esos kilos de más. Por supuesto que seguir un patrón de alimentación equilibrado es la mejor manera de perder peso a largo plazo, existen alimentos que son considerados poderosos quemadores de grasa y que brillan por su capacidad de acelerar el metabolismo. Te presentamos 4 alimentos que con el simple hecho de integrarlos en tu dieta, te ayudarán a quemar grasa y adelgazar de manera saludable y sencilla.

1. Papas

En los últimos meses todo se ha dicho sobre los carbohidratos y sus efectos contradictorios en la pérdida de peso, no en vano han salido a la luz todo tipo de dietas bajas en carbohidratos como es el caso de la famosa dieta Keto. Sin embargo es momento de aclarar que no todas las fuentes de carbohidratos son lo mismo, lo cierto es que el almidón de las papas se convierte en un “almidón resistente”, lo que significa que es resistente a la digestión y no aumenta el nivel de azúcar en la sangre. Cabe mencionar que lo más importante es siempre enfriar las papas después de cocinarlas, para activar este tipo de almidón. Lo que sucede al enfriarlas es que no se digiere en el intestino delgado, las bacterias intestinales lo procesan y esto ayuda a equilibrar el azúcar en la sangre y optimizar la flora intestinal, lo que a su vez promueve la pérdida de peso. De hecho se cuenta con un estudio publicado en Critical Reviews in Food Science and Nutrition, en el cual se encontraron pruebas sólidas que respaldan que el almidón resistente reduce la grasa corporal y la grasa abdominal en los seres humanos. Lo mejor de todo es que integrarla en la alimentación diaria es accesible, generoso, delicioso, saciante e inmensamente versátil.

2. Algas marinas

Es momento de abrir nuestro panorama gastronómico y optar por el consumo de alimentos que brillan por su valor nutricional y propiedades adelgazantes. Tal es el caso de las algas marinas, que son parte indiscutible de icónicos platos en China y Japón, lo mejor de todo es que son muy saludables y nutritivas, ideales para perder peso ya que aportan poca grasa y una larga lista de valiosos minerales, fibra, antioxidantes y proteínas de alta calidad. De manera particular se cuenta con un estudio, en el cual investigadores japoneses han descubierto que un compuesto que se encuentra en las algas pardas, como el wakame, ayuda a reducir la acumulación de grasa abdominal profunda en animales de laboratorio. Más recientemente, otro estudio más relevante aún y que fue publicado en Functional Foods in Health and Disease probó para ver si se podía encontrar el mismo resultado en humanos. Cuando los hombres y mujeres con sobrepeso tomaron una cápsula que contenía tres miligramos de fucoxantina durante cuatro semanas, tenían un IMC de peso corporal y un área de grasa abdominal más bajos en comparación con el grupo de placebo. Los investigadores vieron un cambio en los participantes que solo consumieron un miligramo del compuesto: la masa de grasa total, el área de grasa subcutánea y la circunferencia de la cintura también fueron significativamente menores.

3. Pimiento rojo

Existen muchas bondades relacionadas con el consumo de picante, las cuales en su mayoría se relacionan con el contenido en capsaicina de los chiles y que les confiere extraordinarias propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. De manera específica se cuenta con referencias que avalan las cualidades de los pimientos para quemar la grasa del vientre. Según un estudio publicado en American Journal of Clinical Nutrition, el consumo diario de uno de la capsaicina acelera la pérdida de grasa abdominal al aumentar la capacidad del cuerpo para convertir los alimentos en energía y esto lo hace al provocar un aumento en la temperatura conocido como termogénesis. Otra genialidad de los pimientos es que tienen el poder de actuar como un supresor natural del apetito, de hecho un equipo de investigadores de Purdue encontraron que consumir solo 1 gramo de pimiento rojo (aproximadamente 1/2 cucharadita en polvo) ayuda a quemar más calorías después de una comida y potencia el control del apetito.

4. Raíz de jengibre

El jengibre es una raíz de origen asiático que desde hace siglos está presente de manera muy especial en la medicina natural y como un elemento emblemático de la cultura oriental, lo cierto es que no solo es un gran aliado culinario, es un tesoro medicinal sin igual. Si bien brilla por su excepcional poder antioxidante y antiinflamatorio, que lo vuelve una especia llena de beneficios digestivos, analgésicos, antimicrobianos y más. El jengibre llama de manera especial la atención por su contenido en un compuesto único llamado gingerol y que es un quemador de grasa secreto. Se ha comprobado que le otorga efectos termogénicos, lo que significa que hace que el cuerpo queme más calorías. Además se cuenta con un estudio publicado en la revista Metabolism, en el cual se comprobó que los sujetos que bebieron té de jengibre quemaron 43 calorías más que cuando solo bebieron agua caliente. A la vez se han comprobado sus efectos para acelerar el metabolismo, reducir el apetito (gracias a su poder saciante) y se asocia con grandes beneficios digestivos.