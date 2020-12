Misterio por recluta muerto durante entrenamiento policial en Nueva Jersey

Lucas Homeijer, un recluta de la Policía Estatal de Nueva Jersey, murió tras ser hospitalizado por perder el conocimiento durante un ejercicio de entrenamiento.

El Departamento informó que Homeijer, residente de Boonton, murió el martes a los 27 años. Había estado hospitalizado en estado crítico desde el incidente en la academia de policía estatal en Sea Girt.

El miembro de la clase 161 de la academia “estaba involucrado en una pelea activa de contramedidas /boxeo con un compañero de clase” el 25 de noviembre cuando perdió el conocimiento, dijo la policía estatal.

“El personal de la academia detuvo inmediatamente el ejercicio, prestó primeros auxilios y se comunicó con los servicios médicos de emergencia para responder”.

El recluta fue trasladado al hospital, donde estuvo casi una semana recluido. El superintendente de la policía estatal, coronel Pat Callahan, dijo el miércoles en una conferencia de prensa no relacionada que Homeijer provenía de una línea de policías, incluidos su padre y su tío. También fue un Eagle Scout.

Agregó que el incidente está siendo investigado, pero que no estaban divulgando ninguna información adicional “en este momento”, reportó Pix11.

El gobernador Phil Murphy expresó sus condolencias en Twitter y, en una conferencia de prensa el miércoles, dijo que Homeijer fue “un tremendo joven”.

Deeply saddened by the tragic passing of @NJSP Recruit Lucas Homeijer, who was just 27 years old and a member of the 161st State Police Academy Class. Our condolences are with Recruit Homeijer’s family and friends, and his Academy classmates.

— Governor Phil Murphy (@GovMurphy) December 2, 2020