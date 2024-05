Juan Rivera habla de la posible causa que no le permitió a Lupillo ganar ‘La Casa de los Famosos 4’

Lupillo Rivera se mostró sorprendido y decepcionado por el resultado, pero mantuvo la compostura tras Maripily haber resultado ganadora de ‘La Casa de los Famosos 4’. Sin embargo, Juan fue entrevistado por doña Rosa y realizó un estudio de lo que no habría permitido llevarse a su hogar el premio mayor.

“No importa de qué equipo sea, sea esta vez de mi carnal, sea la última temporada de Dania, de Paty, de las temporadas anteriores… Cuando no gana el concursante que cierto grupo apoya todos los grupos gritan fraude. Todos. Entonces no es chido, lo digo por experiencia. Yo no puedo decir que no hubo fraude, yo no puedo decir que sí hubo fraude porque no sé y es una injusticia, no tan solo para la cadena, para la producción, sino para todos los concursantes. Nosotros vimos el apoyo que tenía mi carnal acá, pero no vimos el apoyo que tenía Maripily donde estaba, no vimos el apoyo que pudiera haber tenido Alana o Romeh“, contó en el canal de YouTube.

“A nivel ratings Univision es mucho más grande que Telemundo. En la Costa Este, que es Nueva York, Las Carolinas, Atlanta, Miami, Florida, Puerto Rico, Telemundo es mucho más fuerte allá que acá (Los Ángeles). Los números de Telemundo están muy débiles aquí, entonces lo que sucede y hay que pensar en esto también son 2 ganadas al hilo que son de Puerto Rico. El programa está adelantado 3 horas allá. Cuando la votación se cierra allá, la gente todavía está trabajando aquí”, le comentó Juan a Doña Rosa.

Las redes sociales estallaron con mensajes de apoyo a Lupillo, criticando la decisión de los votantes y cuestionando la transparencia del concurso. Algunos seguidores incluso pidieron que se realice una investigación para determinar si hubo algún tipo de fraude en la votación.

“No sé cuántos votos hubo para Geraldine, pero esos son x cantidad de votos mexicanos que no se fue para Lupe. ¿Cuántos votos tuvo Alana? Esa cantidad de votos… Es que son 5, no sé a qué nivel se dividen, pero son los mexicanos votando por 5 diferentes personas cuando en Puerto Rico estaban votando por una”, expresó.

