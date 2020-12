Video: niña de 6 años escapó a robo armado en bodega del Bronx; buscan a ladrón con mascarilla boricua

Una niña fue captada por cámaras de seguridad huyendo mientras ladrones armados robaban la bodega donde trabaja su madre en El Bronx (NYC).

NYPD divulgó las imágenes en procura de los dos sospechosos: al menos uno de ellos se presume que es hispano, pues fue captado usando una mascarilla con la bandera de Puerto Rico.

Ese mismo sujeto es observado luego arrastrando a una persona adulta por el pasillo de la tienda, aparentemente se trata de la madre de la niña, aunque no se reportaron disparos ni lesionados de ningún tipo.

El robo sucedió la noche del domingo 29 en Featherbed Lane, Morris Heights. Los dos hombres entraron a la bodega y uno de ellos se dirigió detrás del mostrador, donde se encontró con la hija de 6 años de la empleada de la tienda, dijo la policía.

Uno de los hombres fue captado sacando una caja registradora con $700 dólares en efectivo. Luego ambos ladrones huyeron en una camioneta negra, acotó Pix11.

Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

🚨WANTED🚨for a ROBBERY #Morrisheights #Bronx @ 93 Featherbed Lane on 11/29/20 @ 7:35 PM💰Reward up to $2500👀Seen them? Know who they are?☎️Call 1-800-577-TIPS or DM us!📞Calls are CONFIDENTIAL! #yourcityYourcall pic.twitter.com/xfWdI50kQy

— NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) December 3, 2020