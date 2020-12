Cardi B muestra un lado nunca visto de su personalidad con una impresionante revelación

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Aunque de cara al público suele mostrarse como una mujer divertida, temperamental y sin pelos en la lengua, lo cierto es que la cantante Cardi B se ha definido a sí misma como una mujer bastante “tímida” en la última entrevista que ha concedido a la revista Billboard. De hecho, la afamada rapera ha explicado que si no ha llegado a protagonizar todavía un dueto con alguna de las figuras masculinas más relevantes de la escena del hip hop es precisamente por la inseguridad que le invade ante la perspectiva de tener que hacerles directamente la propuesta.

“La verdad es que soy muy tímida, tanto que me da demasiada vergüenza pedirle a artistas masculinos que trabajen conmigo, para serte sincera. Por eso todavía no he conseguido muchas de las colaboraciones que me encantaría tener. Me entra el miedo en el cuerpo solo cuando pienso en pedírselo a alguno. Me siento cohibida cuando hablo con mis ídolos de la profesión y me preocupa sonar demasiado petulante”, ha reconocido a la publicación.

La estrella del rap, madre de la pequeña Kulture junto a su exmarido Offset, también ha relacionado su ocasional carácter introvertido con las dificultades que tiene a la hora de expresarse sin miramientos sobre sus sentimientos más profundos y románticos en sus populares canciones. Y es que para la vocalista exhibir abiertamente su lado más vulnerable le llena precisamente de dudas y temores. “Cuando tengo que articular ideas sobre mi vida personal, me entra la timidez. A veces, cuando interpreto en directo canciones como ‘Ring’ o ‘Be Careful’, cierro los ojos porque me da vergüenza enseñar mi lado más emotivo”, ha confesado.