Incendio masivo destruyó iglesia histórica en el Bajo Manhattan

Un incendio masivo estalló en un edificio vacío del East Village (NYC) esta madrugada antes de extenderse a una iglesia histórica cercana, informó FDNY.

En medio de la lluvia, más de 200 bomberos lucharon contra el fuego de cinco alarmas que estalló justo antes de las 4:50 a.m. en una estructura vacía en East 7th Street.

Las llamas comenzaron en el primer piso del edificio de cinco pisos y rápidamente se extendieron a la iglesia protestante Middle Collegiate en 112 Second Avenue, dijeron funcionarios de FDNY.

El techo de la emblemática iglesia de estilo neogótico del siglo XIX se desplomó poco más de una hora después de que estallara el fuego.

Cuatro bomberos sufrieron heridas leves, dijo el subdirector del FDNY, John Hodgens. La causa del incendio está bajo investigación.

Hodgens agregó que el edificio vacante de East 7th Street se había incendiado anteriormente en febrero, reportó New York Post.

FDNY Assistant Chief John Hodgens provides an update from the scene of this morning’s 6-alarm fire at 48 East 7th Street in Manhattan. Read more: https://t.co/Pd7XgtfwlD. Photos shown here were taken earlier in the operation. (Photo Credit: FDNY Response Videos) pic.twitter.com/M5smab1nmi

— FDNY (@FDNY) December 5, 2020