Un año después de salvar la vida de milagro, Errol Spence Jr. se enfrenta a Danny García

El 10 de octubre de 2019, Errol Spence Jr. sufrió un terrible accidente mientras conducía su Ferrari en el área de Dallas. Menos de 14 meses después de aquella escalofriante madrugada, el estelar peleador está de regreso en el ring.

La imagen de video del accidente no deja lugar a dudas: Spence salvó la vida de manera milagrosa.

A look back at Errol Spence Jr.'s Ferrari crash. I still can't believe he survived, let alone recovered sufficiently to return to the ring tonight. #SpenceGarcia pic.twitter.com/zsuXDY8sG4

