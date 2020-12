Zidane salva su cabeza: El Real Madrid sacó un buen resultado de Sevilla

Luego de tres partidos sin victoria, el Real Madrid volvió a la senda del triunfo y lo hizo en una plaza complicada contra un rival que venía enrachado con tres victorias al hilo.

Con un autogol del guardameta sevillano, Yassine Bono, que provocó Vinicius Jr. al minuto 55, el club blanco (que hoy decidió jugar de negro) podrá respirar tranquilo, al menos una semana más, principalmente su DT, Zinedine Zidane, quien ya tenía el agua hasta el cuello tras varios malos resultados y perder la punta del campeonato.

