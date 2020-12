Muere Dick Allen, leyenda de Grandes Ligas

El béisbol de las Grandes Ligas está de luto al conocerse este lunes la muerte de Dick Allen, siete veces All-Star, quien falleció a los 78 años.

Allen destacó de manera especial con los Phillies de Filadelfia y los Medias Blancas de Chicago.

We mourn the passing of Dick Allen, an MVP and a 7-time All-Star. He was 78. pic.twitter.com/rCXgOoNrRM

— MLB (@MLB) December 7, 2020