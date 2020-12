Cadena perpetua para hispano pandillero MS-13 por homicidio en bodega de Nueva York

José Suárez, socio de la rama “Sailors Locos Salvatruchas Westside” de la pandilla internacional Mara Salvatrucha (MS-13), fue sentenciado a cadena perpetua en una corte federal en Central Islip, Long Island (NY).

Suárez (26), también conocido como “Chómpiras”, había sido hallado culpable en mayo de 2019 luego de un juicio con jurado de tres semanas por cargos de asesinato, crimen organizado y agresión en relación con la muerte a tiros de Esteban Alvarado Bonilla (29) en “El Campesino Deli” en enero de 2017, entre otros crímenes, destacó la acusación.

Los fiscales dijeron que Suárez y sus asociados “marcaron a muerte” a Alvarado porque llevaba una camiseta de Peyton Manning con su número 18 del equipo “Denver Broncos” y sospecharon que era parte de la pandilla rival “Calle 18”.

“Suárez pasará merecidamente el resto de su vida en una prisión federal por el brutal asesinato y el caos que cometió en nombre de la pandilla MS-13”, declaró Seth D. DuCharme, fiscal interino en funciones para el Distrito Este de Nueva York.

“La investigación y el juicio de este caso es el resultado del compromiso inquebrantable de la fiscalía y nuestros socios en el Grupo de Trabajo de Pandillas de Long Island del FBI para erradicar la MS-13 en este distrito”, añadió.

“La cadena perpetua de Suárez en una prisión federal es simplemente otro ladrillo en el muro que construimos alrededor de la MS-13 para evitar que esta violenta pandilla aterrorice a la gente en Long Island”, destacó William F. Sweeney, subdirector a cargo del FBI.

Long Island es una de las áreas con mayor presencia de MS-13 en EE.UU., donde se le atribuyen docenas de asesinatos y desapariciones. El grupo está asociado con reclutar jóvenes, mayormente de origen latino.

