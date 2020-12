Lo que una taza de té de perejil puede hacer por tu salud

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Hoy en día la actual tendencia de salud y nutrición, se enfoca en el consumo de alimentos que brillen por su potencial medicinal. Es por ello que han salido a la luz todo tipo de remedios naturales que se asocian con grandes propiedades terapéuticas, tal es el caso del famoso té de perejil.

En los últimos meses todos hablan sobre las bondades para la salud del consumo de té de perejil, de tal manera que el simple hecho de remojar perejil fresco en una taza de agua caliente es un magnífico hábito alimenticio, que proporciona una larga lista de antioxidantes y nutrientes esenciales para la salud. Lo mejor de todo es que se trata de una bebida muy fácil de preparar, accesible y deliciosa, sin lugar a dudas es una extraordinaria adición que forma parte de los mejores remedios matutinos en la actualidad.

Entre las grandes cualidades nutricionales del té de perejil, llama de manera especial la atención su alto contenido en antioxidantes que son clave para combatir a los radicales libres, combaten los efectos del estrés oxidativo y la aparición de numerosas enfermedades crónicas, de manera particular el cáncer. Después de leer esto, el perejil dejará de ser un simple condimento o guarnición y aprovecharlo en infusión se volverá una manera única de optimizar la máximo sus numerosos nutrientes y vitaminas.

Lo que sucede en el cuerpo al beber té de perejil:

1. Mejor control del azúcar en sangre

Entre los usos curativos más populares relacionados con el consumo de perejil, se encuentran sus bondades como un potente remedio que de manera natural tiene la capacidad de regular los niveles de glucosa en sangre. De hecho se cuenta con un estudio relevante que fue publicado en PubMed, en el cual se comprobaron las propiedades antidiabéticas relacionadas con la ingesta de té de perejil y también se encontraron efectos positivos para mejorar la salud del hígado que se relaciona directamente con la producción de insulina.

2. Aumento en la inmunidad

Siempre que queramos fortalecer al sistema inmune, entre las principales recomendaciones nutricionales se encuentra optimizar el consumo de vitamina C y vitamina A. La buena noticia es que el té de perejil se destaca por su extraordinario contenido en estas dos vitaminas, que son consideradas fundamentales para reconstruir al sistema inmunológico. De tal manera que la vitamina C, será la encargada de promover la producción de glóbulos blancos, actúa como un potente antioxidante y es clave para combatir el impacto de los radicales libres en el organismo; además el papel de la vitamina C resulta esencial para protegernos de enfermedades crónicas. Por otra parte la vitamina C es un componente clave en la creación de colágeno, que es un tipo de proteína que mantiene a la piel, cabello, huesos, articulaciones, tendones, músculos y otras partes del cuerpo fuertes y saludables. Por último y no menos importante el perejil es muy rico en clorofila, que se asocia con propiedades antibacterianas y antifúngicas, que son un impulso adicional contra el ataque de virus, enfermedades autoinmunes y enfermedades inflamatorias crónicas.

3. Extraordinario detox natural

El té de perejil brilla por sus propiedades desintoxicantes, que son de gran ayuda para depurar el organismo y liberarlo de toxinas, desechos, sales, grasas y líquidos retenidos. A la vez sus bondades diuréticas, se asocian con beneficios para promover la micción, de tal manera que son de gran ayuda para desintoxicar la vejiga y los riñones. Es por ello que la ingesta de infusión de perejil, es considerado un grandioso remedio para reducir el riesgo de padecer infecciones de la vejiga y en particular es un buen aliado para reducir la inflamación de las glándulas y tratar las afecciones de la próstata. De tal manera que su consumo recurrente es un gran aliado para reduce el estrés de los riñones y al eliminar todo lo que el organismo no necesita, es de gran apoyo en la pérdida de peso. También sus propiedades como té detox, funcionan de maravilla para depurar el hígado y mantenerlo sano.

4. Buen aliado para regular la menstruación

Entre los usos más populares de el té de perejil se encuentran sus beneficios para la salud femenina, en específico es un gran remedio natural para aliviar los síntomas de la menstruación y es un magnífico regulador hormonal. Estos beneficios se relacionan con su contenido en dos sustancias altamente medicinales: miristicina y apiol, se trata de dos compuestos que tienen la capacidad de regular la la producción de estrógenos y equilibrar los niveles hormonales. Además, el apiol puede regular los períodos y disminuir la gravedad de los síntomas; por último, el té de perejil puede ser un emenagogo, que es una sustancia que puede ayudar al flujo menstrual.

5. Grandes beneficios del ácido fólico

Entre los grandes componentes que contiene el té de perejil y que llaman de manera particular la atención por sus propiedades curativas, se encuentra su alto contenido en ácido fólico. Se trata de una de las vitaminas B esenciales más importantes, clave en el buen desarrollo del embarazo y salud del feto. A la vez el ácido fólico es la clave para mantener los vasos sanguíneos sanos, por otra parte el ácido fólico neutraliza los efectos de la homocisteína en el cuerpo, que es el compuesto que puede dañar a los vasos sanguíneos y afectar negativamente el buen funcionamiento del sistema cardiovascular.

6. Buen aliado contra afecciones respiratorias

La infusión de perejil es un gran remedio natural para las personas que padecen ciertas afecciones respiratorias, como es el caso del asma. Sus bondades se relacionan con su contenido en betacarotenos y sus propiedades expectorantes que favorecen la eliminación de residuos en los pulmones. Su contenido en compuestos esenciales y antioxidantes pueden aflojar la flema y la mucosidad que podrían estar cubriendo su garganta y pulmones. Otra de sus grandes genialidades en la prevención de enfermedades, se relaciona con beneficios para neutralizar el potencial de desarrollar congestión e infecciones bacterianas.

7. Magnífico antiinflamatorio

El té de perejil también es muy valorado por sus grandiosas propiedades antiinflamatorias, por lo tanto su consumo es de gran ayuda para reducir la hinchazón y el dolor de la artritis. Si bien es un tesoro nutricional que es considerado una fuente inagotable de vitaminas, nutrientes y antioxidantes, el perejil también contiene un aceite conocido como eugenol. De hecho se cuenta con estudios, en los cuales se han comprobado las propiedades anti-artríticas y antiinflamatorias de esta sustancia.