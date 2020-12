Video captó a una ballena paseando en la costa de Manhattan

A falta de turistas tradicionales por el coronavirus, otros han decidido acercarse a Nueva York, como una ballena jorobada captada ayer en video nadando plácidamente en el río Hudson cerca de Midtown Manhattan.

El enorme mamífero fue visto alrededor de las 4:15 p.m. cerca del muelle 84, próximo al Intrepid Museum, según un video publicado en Twitter. Las peculiares imágenes muestran a la ballena incluso arrojando agua por su espiráculo mientras avanzaba lentamente hacia el sur río abajo.

Gotham Whale, una organización sin fines de lucro que ha estado recopilando datos sobre cetáceos en el Atlántico desde 2011, dijo que esta criatura marina quizá vino de paseo a la ciudad para alimentarse. “Es muy probable que la ballena esté de visita debido a la abundante comida disponible en este momento”, escribió el grupo en Twitter.

“Ésta no es la primera vez que vemos una #HumpbackWhale en el #HudsonRiver. ¡En 2016, tuvimos una estadía por una semana!”, recordó la organización. El grupo pidió a las autoridades estar atentas debido al constante tráfico naviero en las costas de NYC.

Los observadores de ballenas han dicho anteriormente que las visitas se pueden atribuir a que las aguas locales están más limpias y al resurgimiento de una especie de pez alimentador llamada Menhaden.

La semana pasada, un tiburón fue avistando nadando en Queens y una ballena fue hallada muerta en una playa de Long Island.

— Andrés (@AndresJavierNYC) December 8, 2020