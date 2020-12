Video captó ataque de tiburones hambrientos formando una danza con peces en Queens

Un video aéreo grabado por un dron captó a unos tiburones presuntamente hambrientos persiguiendo un banco de peces en el Océano Atlántico cerca de la costa en Queens (NYC), creando unas peculiares formaciones que asemejan danzas marinas.

The Rockaway Times compartió el video a principios de esta semana. “Como dice Robbie Ostrander, nuestro fotógrafo favorito, ‘Esto es (digno) de National Geographic’. Aterrador y hermoso”, escribió el semanario en su cuenta Twitter.

Las imágenes del dron, tomadas el 29 de noviembre, muestran el banco de peces girando en diferentes formas mientras intentan escapar de los tiburones a varios cientos de pies de una playa en la península Rockaway.

“En esta época del año estos peces se van hacia aguas más cálidas, razón por la cual los vemos migrar ahora a lo largo de nuestras playas”, dijo el profesor de biología del Queens College, John Waldman, al New York Post. Agregó que a veces se ven ballenas jorobadas en la misma área tragando docenas de peces de un sólo bocado.

También en las últimas horas se reportó una ballena Minke varada en la costa de Montauk, siendo el 16to cetáceo grande que aparece muerto en Long Island (NY) en lo que va de año, informó Newsday.

La Sociedad de Conservación Marina del Atlántico envió un equipo al Parque Estatal Camp Hero ayer, después para determinar la causa de la muerte, dijo Rob DiGiovanni, científico jefe de la organización sin fines de lucro con sede en Hamptons Bays. Pero no se pudo realizar una necropsia, por lo que se recolectaron muestras.

Este Minke probablemente haya sido mujer y medía entre 20 y 25 pies de largo, comentó DiGiovanni. Las hembras tienden a ser alrededor de dos pies más largas que los machos.

