Arrestan a exboxeadora acusada de matar a golpes a su esposo

La expugilista Viviane Obenauf fue arrestada en Suiza, acusada de ser la principal sospechosa de la muerte de su esposo, un hombre de 61 años.

La brasileña se casó a principios del 2020 con Thomas “F” (su apellido no fue revelado por las autoridades debido a la ley de privacidad que rige al país), con quien vivía en la localidad Interlaken, en Suiza, mismo lugar donde fue encontrado el cuerpo sin vida el 19 de octubre pasado, a causa de “heridas graves” originadas con un objeto contundente en el marco de un “ataque violento sostenido”, según la copia del informe policial que obtuvo el sitio web especializado “Boxing Scene”.

Tras dos meses de investigación, los agentes locales decidieron detener a la mujer de 34 años, por ser sospechosa del ataque a su marido.

La exboxeadora, que se retiró de los cuadriláteros el año pasado, cuenta con una serie de antecedentes violentos. Uno de los más recordados data del 2016, cuando Viviane fue detenida en Londres tras golpear en el rostro a un hombre que intentó propasarse con ella mientras festejaba su cumpleaños número 30. En esa ocasión pasó unas horas en la comisaría y fue liberada, según reportó el diario Blick, mismo que en otro momento publicó una entrevista con uno de sus exnovios, quien declaró que Obenauf “tiene dos caras” y explicó que su relación terminó a raíz de que ella lo golpeó en la cara “unas tres o cuatro veces”.

Viviane estará bajo custodia mientras continúa la investigación, la cual puede durar hasta tres meses.

Details on Boxer Viviane Obenauf Arrested for Beating to Death Her 61-Year-Old Husband Over Several Hours; Police Believe She Subjected Him to a "Sustain Violent Attack" Because She THOUGHT He Cheated But Had No Evidence (Pics-Vids) https://t.co/q6w3FzjXSq via @BasketballguruD pic.twitter.com/8aFPf1j9xh

