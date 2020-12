Identifican como hispana desaparecida cadáver hallado en El Bronx

Como Rachel López, una madre desaparecida hace 15 meses, fue identificado el cadáver de mujer descompuesto hallado en una callejón en el verano en El Bronx (NYC), anunció ayer la policía.

La policía encontró los restos en descomposición detrás de un edificio de apartamentos de la avenida Intervale, cerca de la calle Beck en el sur del Bronx, el pasado 27 de julio. Luego de más de cuatro meses, ayer fue identificada como López, una mujer de 47 años.

Su hija había denunciado su desaparición en El Bronx en septiembre de 2019, acotó NYPD. El cuerpo tenía la ropa y zapatos que López portaba cuando fue vista por última vez, pero su vestimenta también murió se descompuso.

Su muerte ha sido declarada homicidio, causada por un traumatismo contundente en la cabeza. La policía también encontró evidencia de que había sido quemada, informó Daily News. Pero no está claro el momento de su muerte.

La policía ahora ha publicado una foto de López y pide a cualquier persona con información sobre su muerte llamar al 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

A homicide victim whose decomposing body was found in a desolate Bronx alleyway over the summer had disappeared from her home and reported missing by her family, nearly a year earlier, police said.https://t.co/zvdcczFG0c

— New York Daily News (@NYDailyNews) December 9, 2020