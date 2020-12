Lele Pons se apunta otro triunfo y lo canta diciendo “Navidad, Navidad, Navidad” de una manera muy sexy

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

La influencer Lele Pons vuelve a ser noticia pero no por alguno de sus divertidos videos en Instagram sino por sacar un tema navideño a través de la plataforma Amazon Music LAT!N. La canción escogida por la también empresaria fue la canción “Let it Snow (Navidad, Navidad, Navidad)”, todo un clásico de la temporada.

La venezolana de 24 años le puso un toque personal y se aventó a cantar en inglés y en español. Además, le dio un toque urbano a la misma, género que asegura es su preferido. “Todo mi playlist está lleno de reguetón aunque también escuche otras cosas. Ésa es la música que me gusta”, dijo en una entrevista que nos concedió.

Lele tiene en su memoria que su mamá le cantaba una canción de pequeña para esta época y además colecciona momentos muy lindos junto a su familia pasando las fiestas en Puerto Rico. Recordemos que la influencer es sobrina del reconocido cantante boricua, Chayanne. Esto confirma su conexión con la música desde muy temprana edad. “Siempre he cantado, me gusta mucho. No toco ningún instrumento, pero admiro muchísimo a quienes le han dedicado años de estudio. De verdad es algo muy difícil”. Agregó también, que hoy en día los músicos deben tener como premisa la constancia. “Si no es una canción o dos o tres ¡No importa! debes seguir sacando temas, trabajando e insistendo”.

Con “Let it Snow (Navidad, Navidad, Navidad)” pretende “Regalar un poquito de alegría a todos en este año tan duro”. A través Amazon Music LAT!N y, en conjunto con la conocida canción navideña “Feliz Navidad” de José Feliciano y con el dúo Jesse & Joy, quienes versionan el tema “Have Yourself a Merry Little Christmas (Te deseo muy felices fiestas)”, estos artistas cumplen Las Listas de Beneficencia y Listas de Deseos de 8 organizaciones en Estados Unidos y México.

No hay duda que Lele Pons no para de trabajar y, si de tomar riesgos se trata, pues ella se apunta de primera en la lista por lo que es casi seguro que esto se convierta en un éxito más para una de las inlfuencers hispanas más importantes de la actualidad.

Te invitamos escuchar el tema “Let it Snow (Navidad, Navidad, Navidad)” haciendo click aquí.

