Periodistas mujeres piden ver contratos de los hombres en demanda contra NY1 por discriminación laboral

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Las cinco presentadoras veteranas que demandaron a la cadena noticiosa NY1 el año pasado alegando prejuicios de edad y género, quieren ver el contrato de su homólogo masculino Pat Kiernan y otros más para saber cuánto ganan, según muestran nuevos documentos judiciales.

En su demanda colectiva presentada en junio de 2019, Roma Torre, Kristen Shaughnessy, Jeanine Ramírez, Vivian Lee y Amanda Farinacci afirmaron que fueron marginadas por mujeres más jóvenes e incluso por el talento masculino mayor, como el presentador del espacio matutino “In the Papers with Pat Kiernan”.

Los abogados de Charter Communications, Inc., la empresa matriz de NY1, dijeron en una llamada el 3 de diciembre sobre el intercambio de información en el caso que se les exigió entregar el contrato de trabajo de Kiernan al día siguiente, según los documentos judiciales presentados en la corte federal de Manhattan el martes 8.

La empresa Charter alega que no puede entregar el documento “altamente confidencial y sensible” sin un acuerdo de confidencialidad establecido primero, pues “contiene información competitiva sobre una figura pública conocida de la ciudad de Nueva York que no es parte en este caso”, según documentos judiciales. El presentador de origen canadiense no está siendo acusado en la demanda.

Pero Torre (61) en particular afirma que Kiernan, de 50 años, fue tratado como “un niño de oro en la cadena”, incluso que le dieron un estudio de vanguardia y una gran fiesta en su 20 aniversario, resumió New York Post.

David Gottlieb, abogado de las demandantes, destacó que el contrato de Kiernan es sólo uno de los muchos documentos que están solicitando a la red noticiosa.

En la querella original, las cinco demandantes afirmaron que sus carreras comenzaron a debilitarse luego de que NY1 fue asumida por Charter en 2016, y que estaban luchando por la próxima generación de mujeres periodistas que algún día alcanzarán “una cierta edad”.

Una carta abierta publicada en línea por las periodistas en 2019 afirma que presentaron la demanda como último recurso después de que sus quejas fuesen ignoradas.

Charter opera como Spectrum y es la segunda compañía de cable más grande en Estados Unidos, destacó Bloomberg News.

Dos periodistas más de NY1, Thalia Pérez y Michelle Greenstein, presentaron otra demanda similar en julio de 2019 alegando que enfrentaban discriminación por edad y maternidad.