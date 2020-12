Hailee Steinfeld cumple 24 años: la joven actriz nominada al Oscar que se convertirá en una superheroína

La joven actriz Hailee Steinfeld ha tenido una aventura muy peculiar en su camino rumbo al éxito hollywoodense.

Quien hoy cumple 24 años, a los 14 inició su camino con creces tras actuar en la película “True Gift”, cinta que le ganó una nominación al Oscar como Mejor Actriz de Reparto.

Tras este gran logro en su vida, continuó en papeles menores en cintas como “El Juego de Ender”, “Pitch Perfecto 2 y 3”, hasta que tuvo un protagónico en “Bumblebee”.

Sin embargo, la joven intérprete volvió a estar en un filme nominado al Oscar, pues prestó su voz para el personaje de “Gwen Stacy/Spider-Women”, en el filme “Spider-Man: Into the Spider Verse”.

Y tal parece indicar que Steinfeld ha logrado quedarse en el Universo Cinematográfico de Marvel. Hace poco se descubrió que la cumpleañera estará en la serie del personaje de los “Avengers”, “Hawkeye”, superhéroe que da vida el actor Jeremy Renner.

First look at Hailee Steinfeld in her Kate Bishop outfit 🟣🏹

La nacida en Tarzana, Los Ángeles, dará vida a “Kate Bishop”, quien en los cómics de Marvel se sabe que es una de los integrantes de “Young Avengers”.

Se espera que dicha producción se estrene para el 2021, sin embargo, por el atraso de su filmación a raíz del COVID-19, podría arrojar que la cinta se lance para el 2022, en la plataforma de Disney Plus.

Hailee Steinfeld and Jeremy Renner seen on the set of #Hawkeye on the Lower East Side, New York 12/09/2020#Marvel #DisneyPlus

Found more pictures of her in the suit.

📷:(GETTYIMAGES) pic.twitter.com/lIniWRmywA

