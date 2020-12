Pronostican gran nevada en área triestatal la próxima semana, aún en otoño

Después de pequeñas caídas de nieve las últimas semanas en la zona triestatal, la primera gran tormenta podría darse a mediados de la próxima semana.

“Storm Team” de NBC News está rastreando la posibilidad de una tormenta costera de miércoles a jueves, con modelos de largo alcance que muestran una gran tormenta de invierno en camino hacia el noreste.

La tormenta se desarrollaría en el oeste del país el lunes y luego se dirigiría hacia el este, generando una corriente de aire frío en el área triestatal.

Si bien todavía es muy pronto para saber qué áreas verán nieve o lluvia, o la fuerza de ellas, existe la posibilidad de que caigan cantidades significativas de nieve en Nueva Inglaterra y la zona triestatal. En cambio, es posible que en algunos lugares sólo llueva o se mezclen ambos fenómenos.

Antes de ello, se espera clima otoñal hoy y el fin de semana, con temperaturas alrededor de los 55F (12C). Mañana podría ver algunas lluvias dispersas y el domingo se perfila más soleado. Pero a principios de semana el termómetro comenzaría a descender hasta una sensación térmica de 30F (0C), cuando se acerque la tormenta costera. Las actualizaciones del clima pueden consultarse aquí.

A cold front will move toward the area through Sat night and move through Sun into Sun night, bringing some light rain for the weekend. Best chances for rain are on Sat afternoon.

As previously mentioned, rain amounts will be light, generally 0.25" or less. #NYwx #NJwx #CTwx pic.twitter.com/wtOKn8DFnD

— NWS New York NY (@NWSNewYorkNY) December 11, 2020