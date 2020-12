Acusan a padre por muerte de su bebé recién nacida golpeada en NJ

David Smith fue acusado del homicidio de su hija de 3 meses de edad, dijo el jueves el fiscal del condado de Ocean (Nueva Jersey), Bradley D. Billhimer.

La infante murió el martes, luego de ser hospitalizada con lesiones internas el sábado 5 de diciembre. El incidente fue reportado a la policía en Lakewood.

Smith (36) dijo que había encontrado inconsciente a la bebé, quien fue llevada a hospitales locales para evaluación y tratamiento. Una investigación determinó que él estaba en casa con la niña el sábado, cuando sufrió las lesiones.

El miércoles la autopsia determinó que la causa de la muerte fue el llamado “síndrome del bebé sacudido”, así como un traumatismo contundente en la cabeza. La muerte fue declarada homicidio y los investigadores identificaron a Smith como el sospechoso, informó Pix11.

Smith fue arrestado en su casa de Lakewood ese mismo día. “Los hechos y circunstancias descubiertos en esta investigación son más que trágicos. Lo que le pasó a este bebé inocente es perturbador”, dijo el fiscal Billhimer. “Nadie es más vulnerable que un bebé. Se supone que los padres deben proteger, no dañar a sus hijos”.

