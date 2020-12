Astronauta de origen salvadoreño y mujer de Nueva York hacen historia al entrar en programa lunar Artemis de la NASA

Nacida en Alemania, Jasmin Moghbeli se considera neoyorquina pues creció como hija de inmigrantes en Baldwin (Long Island) y su nombre acaba de ser anunciado entre la élite de 18 exploradores que se entrenarán para el programa de aterrizaje lunar Artemis de la NASA.

La lista también incluye a Francisco “Frank” Rubio, astronauta de origen salvadoreño nacido en Los Ángeles y criado en Miami. Es Teniente coronel del Ejército estadounidense, licenciado en relaciones internacionales y médico, además de piloto de helicópteros militares Blackhawk, con más de 1,100 horas de vuelo en su haber.

En enero pasado, Rubio entró a las filas de la NASA tras haber realizado un curso de entrenamiento de más de dos años para participar en futuros viajes espaciales, incluyendo misiones a la Estación Espacial Internacional (EEI), la luna y Marte.

Moghbeli, comandante de la Infantería de Marina de EE.UU., estuvo como piloto de helicóptero en Afganistán. En total ha realizado más de 150 misiones de combate y acumulado más de 2 mil horas de vuelo en más de dos docenas de aviones.

También se desempeñó como piloto de pruebas de helicópteros antes de ser seleccionada para el entrenamiento de astronautas en 2017. La semana pasada, la NASA incluyó su nombre entre los 18 exploradores del cosmos que integrarán la primera ola del Equipo Artemis, que se preparará para misiones humanas a la luna, destacó Fox News.

“Los astronautas del Equipo Artemis ayudarán a la NASA a prepararse para las próximas misiones Artemis, que comenzarán el próximo año trabajando con los socios comerciales de la agencia a medida que desarrollan sistemas de aterrizaje humano; asistiendo en el desarrollo de la capacitación; definiendo los requisitos de programación; y asesorando sobre desarrollo técnico”, detalló la NASA en un comunicado. “También involucrarán al público y la industria en el programa Artemis y los planes de exploración de la NASA”.

Moghbeli se graduó en Massachusetts Institute of Technology, Naval Postgraduate School y U.S. Naval Test Pilot School. Además de su exigente trabajo, le gusta remar, bailar, volar cometas y andar en patineta con su esposo, Sam Wald, según su biografía en el portal de la NASA.

Did you see this week's #Artemis team announcement? 18 astronaut have been selected for upcoming missions!

👇🏼Visit the link below to meet the team & tell us who you think will be the 1st woman & next man to walk on the Moon! 👩🏼‍🚀🌕👨🏼‍🚀

https://t.co/k98YEU1SsD pic.twitter.com/RNmtlbxA1h

— NASA STEM – Inspiring the #Artemis Generation (@NASASTEM) December 11, 2020