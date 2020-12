Peatón hispano murió arrollado por conductor que se dio a la fuga en Harlem

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Un hombre hispano que cruzaba una calle en Harlem esta madrugada fue atropellado fatalmente por un conductor que se dio a la fuga y luego chocó y huyó a pie, dijeron las autoridades.

Cerca de allí, la mañana de ayer un ciclista de 41 años fue arrollado por un camión a las 8:30 a.m., entre 1st Ave y East 118 St. Ese conductor sí permaneció en la escena, mientras la víctima no identificada fue llevada al Harlem Hospital, pero no sobrevivió.

La policía de Nueva York está tras la pista del conductor prófugo. La víctima estaba cruzando en 110th St y 3rd Av, East Harlem, cuando un sedán blanco perdió el control y se estrelló contra él alrededor de las 12:30 a.m. de hoy.

La víctima, un hombre hispano, murió en el lugar. Su identidad no fue revelada de inmediato por la policía. El conductor siguió adelante, pero el sedán se volcó en 115th Street y 3rd Avenue y el conductor abandonó el auto y huyó a pie en una dirección desconocida.

La fuerza del golpe cortó una de las piernas de la víctima, dijo un testigo al New York Post. “Comenzó a volar por todas partes”, añadió.

Ha sido un año funesto en el asfalto neoyorquino, a pesar de la caída en el tráfico por la pandemia: al parecer las personas conducen de manera más peligrosa, y los ciclistas y peatones bajan la guardia. Sin sorpresas, antes de Thanksgiving NYC ya había tenido más muertes por accidentes de tránsito en 2020 que en todo el año 2019.