Carmen Aub se quitó el brasier y mostró por qué ya no encuentra de su talla

Han pasado un par de meses desde que Carmen Aub decidió someterse a una cirugía para retirar los implantes que tenía en sus senos y a pesar de que le ha ido bien en cuanto a su estado de salud, la actriz revela que se acaba de enfrentar a un reto bastante peculiar relacionado con la ropa interior que utilizará a partir de ahora.

Mediante sus Instagram Stories, la protagonista de series como “El Señor de los Cielos” y “El Chema” reveló que después de estar utilizando ropa deportiva para sostener sus pechos sin lastimarse, finalmente recibió la autorización de su doctor de usar brasieres; sin embargo, no fue nada fácil para ella conseguir algo que le quedara.

“Finalmente me compré mi primer sostén, pero la pandemia lo complicó todo porque tuve que ir a la tienda. Me compré tres copas diferentes porque me midieron el busto y la señorita que me atendió dijo que era C. Me las tuve que probar en la tienda y descarté dos, luego llegué a mi casa y me volví a probar el que compré y vi que no me quedaba, entonces lo fui a regresar y me terminé comprando otro”, dijo Carmen.

Por último, la actriz señaló que su siguiente reto es conseguir un traje de baño o bikini en el que pueda lucir su figura, por lo que no dudó en pedirle consejos a sus seguidores acerca de marcas, modelos y estilos que le pudieran quedar bien, pues quiere utilizarlos lo más pronto que se pueda en cualquier playa que le quede cerca.

