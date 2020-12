NYPD mata a hombre que disparó durante recital en iglesia de Manhattan

Agentes de la Policía de Nueva York (NYPD) mataron el domingo a un hombre que disparó mientras se llevaba a cabo un recital de Navidad en una iglesia de Manhattan.

De acuerdo con la Policía, un coro cantaba en las escalinatas de la iglesia San Juan El Divino de la calle 112 y Amsterdam Avenue cuando apareció un sujeto armado con dos pistola. El hecho sucedió a las 3:45 p.m.

El hombre de unos 52 años disparó unas ráfagas al aire. Dos agentes y un sargento que estaban en la escena intervinieron para proteger al público. Al sujeto se le disparó en la cabeza.

El tirador fue declarado muerto en el hospital St. Luke. El sujeto llevaba una mascarilla con la bandera de República Dominicana.

Police fatally shoot gunman who opened fire during Christmas concert on front steps of NYC's St. John the Divine Cathedral https://t.co/SSMJr7gyaI

— Daily Mail US (@DailyMail) December 13, 2020