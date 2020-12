Aplica inusual estrategia y gana $800,000 en la lotería

Un hombre originario de Dumfries, Virginia, estaba tan obsesionado con ganar un premio significativo de lotería del sorteo “Pick 4” que se le ocurrió una sinigual estrategia y que increíblemente le rindió buenos frutos.

Kwame Cross decidió adquirir el pasado 5 de diciembre 160 boletos de lotería y todos con la misma combinación de 4 dígitos: 7314.

For most people, it’s a pretty big deal to win the $5,000 top prize in the Virginia Lottery’s Pick 4 game. For Kwame Cross, you can multiply that by 160: https://t.co/nN2a0CKti2

— InsideNoVA (@InsideNoVA) December 13, 2020