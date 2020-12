Hispana de Nueva York muere al tratar de rescatar a hija de amiga de novio abusador

Un acto de solidaridad fue su sentencia de muerte.

Una madre del estado de Nueva York falleció luego de ser apuñalada cuando trató de rescatar a la hija adolescente de una amiga de las manos de un novio abusador.

Franchelli Almonte, de 36 años y residente de Syracuse, falleció el viernes en la noche en el hospital Upstate University de esa ciudad. Allí fue trasladada luego de ser hallada con una puñalada en el cuello.

Según Syracuse.com, la amiga le pidió a Almonte que la transportara a una vivienda de la calle Spring para recoger a su hija, quien estaba en la casa del novio. La situación escaló cuando la joven de 17 años fue retenida por el sujeto en el momento de salir de la vivienda.

La adolescente logró escapar y subió al vehículo, pero el sujeto lanzó un ladrillo a una ventanilla. El hombre entonces atacó a Almonte, que conducía el automóvil.

Según la información, Almonte intentó defenderse con una vara que traía consigo para defensa personal, pero no fue suficiente contra el puñal del sujeto. La madre de dos alcanzó a conducir y escapar de la escena, aunque perdería el conocimiento a los pocos minutos.

Franchelli Almonte died Friday night trying to help a friend's 17-year-old daughter get away from an abusive boyfriend.

He killed Almonte, who leaves behind 2 kids. A story pieced together with law enforcement sources and Almonte's family and friends:https://t.co/3hSbtTcC5A

— Chris Libonati (@ChrisLibonati) December 13, 2020