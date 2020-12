Alejandra Espinoza cuenta lo que está sufriendo por sus implantes

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Alejandra Espinoza tiene que tomar una decisión lo antes posible: ¿qué hacer con sus implantes de seno?

Así se lo compartió la presentadora de ‘Nuestra Belleza Latina’, a Clarissa Molina, quien la entrevistó para ‘El Gordo y la Flaca’.

“El año pasado me hice un cambio de implantes, y desde que yo me puse los implantes no me sentía bien, sentía que algo estaba mal, estaba raro. Fueron pasando lo meses, yo seguí con dolor y dolor. Mi seno derecho comenzó a ponerse muy duro, entonces me comencé a asustar“, le dijo Ale a Clari.

Su miedo era tener algún tipo de tumor cancerígeno, ¿por qué? “Bien saben que mi hermana, a los 38 años, fue diagnosticada con cáncer de mama y yo estaba asustada por eso“, explicó.

Se realizó todo tipo de exámenes, y todos le dieron bien, pero aseguró que le recomendaron ir con un cirujano, para ver qué era lo que estaba pasando. La verdad es que su cuerpo está rechazando los nuevos implantes.

A Alejandra le dieron tres opciones: “La primera, es que me tienen que remover el implante completamente y poder buscar, en otra parte de mi cuerpo que tenga grasa, y darles volumen a mis senos con grasa de mi propio cuerpo. La otra opción, sería remover y cambiar, que sería la más fácil para mí. Y la última, es remover, darme antibióticos y dejarme sin nada, hasta que me pueda poner unos nuevos”, explicó Alejandra al show de Univision.

Clarissa, que parecía estar más asustada de la propia Espinoza, le pidió un consejo para todas aquellas que están a punto de dar el paso de ponerse implantes en sus senos:

“No se queden con una sola opinión, vayan con médicos que ya conozcan, que sean de confianza, que quiera lo mejor para ti, y que tenga el mejor servicio”, concluyó.

MIRA AQUÍ LA ENTREVISTA: