Balacera entre hispanos: dos muertos por anciano “ofendido” en bodega de Nueva York

Dos hispanos murieron y otros dos siguen hospitalizados, en un tiroteo causado por otro hombre también latino en Copiague, Long Island (NY).

Dionicio Calderón Oseguera, de 62 años, fue detenido como principal sospechoso de los homicidios. Según el reporte, comenzó a disparar dentro de la tienda “La Vaquita Corp”, 42 millas al oeste de NYC, el sábado alrededor de las 6:10 p.m.

En la escena murió Manuel Cruz Hernández, de 47 años. Bolívar Rodríguez (61), propietario de la tienda, resultó gravemente herido y murió luego en el hospital. Otros dos lesionados siguen recluidos con heridas graves: Juan Ramón Ávila Roque (30) y Daniel E. Acosta (40).

Según una denuncia penal proporcionada por la fiscalía de Suffolk, Calderón admitió el tiroteo. “Fui a ’La Vaquita Deli’ y dos tipos en el bar me acusaron de ser narco”, supuestamente dijo. “Saqué mi 9 mm y disparé cuatro tiros. No sé si murieron”.

Calderón quedó retenido sin derecho a fianza durante su comparecencia virtual el lunes, dijo la oficina del fiscal. Debe regresar a la corte el viernes, acotó New York Post.

“Éste fue un acto horrible e insensato que resultó en la muerte de dos víctimas, una de las cuales recibió un disparo a quemarropa por parte del acusado, y puso en riesgo muchas otras vidas”, dijo el fiscal de distrito del condado Suffolk, Timothy D. Sini en una declaración. “La evidencia en este caso es abrumadora, y buscaremos cargos mejorados contra este acusado”.

La violencia dentro y alrededor de bodegas se ha disparado este año, particularmente en NYC, donde la policía ha reportado seis homicidios y un incremento de 222% en los robos y de 63% en los tiroteos. La mayoría de las víctimas han sido inmigrantes.

COPIAGUE NY… After 6pm 3 people were shoot at the la Vaquita bodega at 2340 GREAT NECK RD. Scpd 1st Squad, Patrol officers and EMS personnel responded at rushed all three to local trauma centers with serious injuries. Scpd taped the area investigation. pic.twitter.com/wNLQUUGtLk

— OnScenePhotography (@onsceneprez) December 13, 2020