Dicen que Joselyn Cano, “La Kim Kardashian mexicana”, falleció durante una cirugía estética

A través de redes sociales y medios internacionales se dio a conocer la aparente muerte de Joselyn Cano, modelo que también es conocida a nivel mundial como “La Kim Kardashian mexicana”. Se dice que ésta falleció en Colombia, país al que viajó para someterse a una cirugía plástica en los glúteos.

En redes sociales la información circuló a través de la cuenta de Instagram de Nelssie Carrillo, quien es una conocida por ser una periodista de espectáculos. A través de Instagram Carrillo compartió la siguiente información sobre el posible fallecimiento de Joselyn Cano:

“#dep Modelo estadounidense, diseñadora de moda y personalidad de Internet, #joselyncano se dice falleció. Según su página de Wikipedia, Joselyn, también conocida como Josey Cano, “la mexicana Kim Kardashian” murió el 7 de diciembre de 2020, a la edad de 29 años. No se dio a conocer la causa de su muerte ni lo que la llevó a su repentina muerte público en el momento de presentar este informe. La estrella de la moda comenzó su carrera como modelo a la edad de 17 años para revistas locales. Saltó a la fama en 2014 al aparecer en la portada de la revista Lowrider. Según murió por complicaciones de una cirugía plástica en los glúteos en Colombia“.

A través de Twitter la modelo e influencer Lira Mercer también compartió impactada esta información.

She looked so good already wow prayers for her family she was so sweet 😢

— Lira Mercer (@Lira_Galore_) December 16, 2020