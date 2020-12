Mira cómo el doctor Juan Rivera se vacuna contra el COVID-19

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

“Esta es la luz al final del túnel”… Con estas palabras como título del evento que estaba viviendo, el doctor Juan Rivera, cumplió su promesa, y se puso la vacuna del laboratorio Pfizer, contra el COVID-19.

Acompañado por algunas cámaras de Univision, y por su propio equipo para subir la experiencia a sus redes sociales, la gente pudo estar con doctor Juan de manera virtual y vivir uno de los momentos más esperados por el mundo y por él, quien desde enero viene reportando y trayendo posibles soluciones para combatir el virus y salvando vidas.

“Mis respeto a todos los científicos, a todos los doctores que están en el campo de batalla, me siento extremadamente orgulloso de ser médico hoy”, dijo el ‘Superhéroe contra el coronavirus’ antes de sentarse para recibir su primera dosis.

¿Qué sucede luego de esta primera dosis?

“Cuando una persona se pone la primera dosis de la vacuna, el cuerpo va a tardar como 10 días en recibir una inmunidad parcial. En ese proceso, todavía una persona se puede enfermar, por eso es importante seguir protegiéndose. Después de la segunda dosis, esa persona recibe una inmunidad con un 90 y pico por ciento de posibilidad, eso quiere decir que esa persona no se enferma, pero todavía cabe la posibilidad de que sea un portador asintomático. Por eso, aun cuando tenga la vacuna y haya desarrollado sus anticuerpos, todavía la data no nos asegura de que no se lo podemos transmitir a otro”, explicó el doctor ya listo.

Previo, debió llenar un una serie de documentos en donde no solo daba su consentimiento, sino que también explicaba su historial médico, y lo más importante, si era alérgico a algo. Según contó, se refiere a alergias graves que lo podrían haber llevado a una emergencia, por haberse quedado sin respirar.

Ya con su cartón con fecha del 6 de enero para la segunda dosis, doctor Juan se persignó y dijo: “En nombre de Dios, con mucha fe, esta es la solución mi gente, así que a dar el ejemplo”, y le dieron el pinchazo.

Rivera aseguró que no sintió dolor, ni ningún tipo de síntoma hasta el momento, pero que de todos modos irá contando cómo va su evolución.

Antes de retirarse del hospital, el doctor dio unas últimas palabras a modo de consejo: “Confíen en la ciencia, vamos a salir de esto, esta es una luz de esperanza, por eso he querido estar aquí, para dar el ejemplo, como lo he hecho que empezamos en enero 21, que le he dado todas las posibles soluciones para prevenirlo, pero ahora tenemos una definitiva, que es la vacuna”.

MIRA AQUÍ TODA LA HISTORIA EN VIDEO: