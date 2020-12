Adolescente de 14 años grave tras recibir dos balazos en El Bronx

Un adolescente de 14 años fue baleado en el cuello y el abdomen ayer en El Bronx, informó NYPD.

El menor fue encontrado herido frente a un edificio en Wallace Avenue alrededor de las 4:15 p.m. Lo trasladaron de urgencia a un hospital local en estado crítico, dijo un detective de la policía de Nueva York, citado por Pix11.

En 2020 la violencia armada se ha duplicado en NYC en comparación con el año pasado. Según NYPD, miles de sospechosos caminan libres por las calles debido a la reforma penal y las órdenes de desalojar las cárceles para evitar contagios de coronavirus.

No se han hecho arrestos por este caso y la policía no ha publicado una descripción del pistolero. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

A 14-year-old boy was shot in the neck and abdomen near Pelham Parkway in the Bronx this afternoon. He was rushed to the hospital in critical condition and so far there doesn't seem to be any info on suspects. https://t.co/3OexQGHMeP

— Crime in NYC (@CrimeInNYC) December 17, 2020