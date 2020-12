Dejó a su pareja días antes de su boda ¡para casarse con un maletín!

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Una joven empleada de una guardería de Moscú, en Rusia, llamada Rain Gordon se ha convertido en noticia por dejar a su novio a escasos días de su boda para poder unir su vida quien considera “el verdadero amor de su vida”: un maletín.

En una entrevista otorgada a Catters News, Rain narró que desde muy pequeña ha sentido gran atracción por los objetos inanimados, ya que siempre creyó que estos tenían “alma”. Era tal su obsesión por estos que Gordon indicó que el primer gran amor de su vida fue un centro comercial que inauguraron cuando tenía 14 años, cerca de su casa, algo que no contó a nadie.

Fue en 2015 cuando acudió a una ferretería a comprar el maletín para una sesión de fotos y a partir de ese momento, sintió por esta cosa un “amor a primera vista”.

“Al principio solo admirada su aspecto, pero no pensaba que acabaríamos juntos. Entonces me empezó a gustar por algo más que el físico y me di cuenta de que empezaba a enamorarme de Gideon (el maletín). Pasábamos mucho tiempo juntos por las tardes y las noches. Podíamos llegar a tener conversaciones filosóficas durante 3 o 4 horas”, agregó.

Rain también indicó que en 2017, a pesar de ya tener a Gideon, comenzó a salir con un chico, con el cual tuvo planes de boda, mismos que fueron cancelados cuando este descubrió su “amor” por el maletín.

“Ver a Gideon hace que mi corazón lata más fuerte. Estoy locamente enamorada de su plata, sus reflejos y su metal. La gente no me entiende. Me han dicho que estoy enferma y que busque ayuda, pero ya no dejo que me ofendan más”, comentó la joven maestra, quien indicó que un amigo celebró su boda con Gideon en noviembre pasado.