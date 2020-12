Dos muertos y 600 accidentes viales dejó la larga nevada en Nueva York

Dos personas murieron en el estado Nueva York como resultado de la tormenta que azotó el área triestatal desde ayer y hasta el mediodía de hoy.

También ocurrieron unos 600 choques de vehículos durante la tormenta, informó el gobernador Andrew Cuomo, sin detallar si los decesos fueron causados por los accidentes viales u otras razones. Tampoco precisó el lugar exacto de los fallecimientos, destacó Pix11.

La nieve comenzó a caer el miércoles por la tarde y continuó hoy. Más de 40 pulgadas se acumularon en algunas partes del estado, reportó Cuomo esta mañana en Twitter, cuando se esperaban otras 4-5 pulgadas más en ciertas zonas.

Ya anoche el Servicio Nacional de Meteorología (NWS NY) reportó que 6.5 pulgadas se habían acumulado en Central Park. “Esta tormenta de invierno es mayor que la nieve total de la temporada 2019-2020 de 4.8″ pulgadas, acotó la fuente oficial del clima. Esta mañana ya se habían superado las 10 pulgadas en el parque.

La bajas temperaturas y los vientos “aumentan las posibilidades de que las ramas se rompan y los árboles se amontonen en las líneas eléctricas”, lo que ocasionaría cortes de energía, pronosticaron los meteorólogos. Y así sucedió, sobre todo en zonas de Long Island (NY) y Jersey. En general, se recuerda a la población mantenerse alejada de los cables eléctricos y jamás tocarlos.

En teoría aún estamos en otoño. El invierno boreal oficialmente comienza con el solsticio del 21 de diciembre. El próximo día previsto de lluvia es el martes. Las actualizaciones del clima pueden consultarse aquí y en el portal del NWS NY.

Click the link to check out our updated snowfall totals! We had widespread 8-12 inches with our northern counties reaching over a foot! https://t.co/KGqrnX1DES #NYCwx #NYwx #NJwx #CTwx pic.twitter.com/mwTmIpGAQt

A trooper on a snowmobile checks on motorists that are stopped on I-81 south between exits 7 and 8 in the town of Barker where the roadway is shut down. pic.twitter.com/B7Gf3WMITC

Still snowing in parts of the state this morning but easing up.

NYC got less than forecast while the Southern Tier got pummeled.

Highest snowfall totals so far:

Newark Valley NY—44”

Binghamton NY–41”

Vestal NY—41”

Stay off the roads and delay unnecessary travel.

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) December 17, 2020