Más pulgadas en un día que todo el año pasado: impacto de la nevada se prolonga en calles y negocios de Nueva York

Al menos hasta el mediodía de hoy se espera que siga nevando en Nueva York, completando una tormenta de casi 24 horas iniciada a media tarde del miércoles.

Ya anoche el Servicio Nacional de Meteorología (NWS NY) reportó que 6.5 pulgadas se habían acumulado en Central Park. “Esta tormenta de invierno es mayor que la nieve total para la temporada 2019-2020 de 4.8″ pulgadas, acotó.

Mañana viernes y el sábado se perfilan fríos, pero soleados, rondando los 32F (0C). Por ello no se espera que la nieve se derrita hasta el domingo, cuando el termómetro suba hasta 39F (4C), calculó John Feerick, meteorólogo de de Accuweather.. “Parece que está aquí para quedarse al menos unos días”, afirmó el experto al New York Post.

En NYC el servicio de restaurantes limitado al aire libre por la pandemia está particularmente afectado desde ayer, por las nuevas disposiciones del Departamento de Saneamiento (DSNY) para este otoño/invierno.

La bajas temperaturas y los vientos “aumentan las posibilidades de que las ramas se rompan y los árboles se amontonen en las líneas eléctricas”, lo que ocasionaría cortes de energía, pronosticaron los meteorólogos. Y así ha sido, sobre todo en zonas de Long Island (NY) y Jersey. En general, se recuerda a la población mantenerse alejada de los cables eléctricos y jamás tocarlos.

En teoría aún estamos en otoño. El invierno boreal oficialmente comienza con el solsticio del 21 de diciembre. El próximo día previsto de lluvia es el martes. Las actualizaciones del clima pueden consultarse aquí y en el portal del NWS NY.

12:05 am: 6.5" of snow and sleet as of midnight at Central Park, NY. This winter storm is greater than the total snow for the 2019-2020 winter season of 4.8" #nycwx #nywx

7:20pm. Moderate to heavy snow continues to overspread the region this evening. Here is a look outside our office where we have 1.7 inches at 7pm. Central Park also has 2.6 inches, LGA with 1.5 inches, with EWR & ISP at 1.3 inches as of 7pm. What are you seeing at your location? pic.twitter.com/jM1POasrCY

— NWS New York NY (@NWSNewYorkNY) December 17, 2020