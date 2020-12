Detienen a sospechoso por incendio que dejó un muerto y 16 heridos en el Metro de Nueva York

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Nathaniel Avinger, un hombre con amplio prontuario criminal, fue detenido ayer como sospechoso de provocar el incendio en el Metro de Nueva York que mató a un conductor de MTA e hirió a más de una docena de personas en marzo.

Avinger, de 50 años, había sido internado recientemente en un hospital psiquiátrico, según las fuentes. Ahora fue acusado de incendiar un carrito de compras en un vagón de la línea 2 cuando atravesaba Harlem.

El incendio mató a Garrett Goble (36), un empleado de tránsito. Avinger, residente en El Bronx, fue interrogado por NYPD pocos días después del fatal incendio, pero lo liberaron después de que la policía dijera que carecían de pruebas suficientes para vincularlo con el incendio, dijeron las fuentes.

En ese momento la policía lo acusó de haber prendido otro fuego el 11 de marzo en Columbia University Computer Music Center, antes de la fatalidad en el Metro el 27 de ese mismo mes, recordó New York Post.

En el caso del incendio universitario fue liberado con un boleto de comparecencia. Hasta que el miércoles pasado la policía lo detuvo como sospechoso de manosear a una empleada de la MTA y, después de ser interrogado por detectives, ahora sí se le acusó del incendio provocado el 27 de marzo, incluyendo un cargo de asesinato.

Sus antecedentes penales muestran 39 arrestos y que cumplió condena en el Centro Correccional Downstate por una condena por robo, de donde fue liberado en 2015.

Goble estaba casado y tenía dos hijos, incluyendo un bebé de 5 meses. Sumaba seis años con la MTA y se encontraba entre los trabajadores esenciales de la ciudad que se presentaron a laborar al comienzo de la pandemia de coronavirus. Aparentemente se convirtió en víctima después de evacuar el tren que estaba en llamas, detalló ABC News. Fue trasladado y luego declarado muerto en el Hospital St. Luke.

Fue aclamado por el alcalde Bill de Blasio como un héroe que dio su vida para salvar a otros. “Sus últimos momentos de su vida [los pasó] protegiendo a otros, sirviendo a otros, salvando a otros”, dijo.

Praying for the widow and family of MTA subway hero Garrett Goble who saved passengers in Harlem days agohttps://t.co/3OsSwhPE2t pic.twitter.com/ZReouvxp6n — Harlem Int'l Film Festival (@HarlemInternat) March 29, 2020

A man accused of sparking a massive subway fire that killed a train operator was released from a mental institution this week, but got busted Wednesday for groping a woman train conductor in Brooklyn.https://t.co/X6mVsmE4bq — Clayton Guse (@ClaytonGuse) December 18, 2020