Tres muertos y cuatro heridos dejó incendio voraz esta madrugada en Queens

Tres personas murieron y otras cuatro resultaron heridas al incendiarse una casa en Queens (NYC) esta madrugada.

FDNY fue llamado a la residencia de tres pisos en 90-31 48th Avenue, Elmhurst, alrededor de las 5:40 a.m. Tres personas fueron declaradas muertas en el lugar, dijeron los bomberos. Dos víctimas más fueron trasladadas al hospital y dos bomberos fueron atendidos en la escena.

Thomas Richardson, jefe de operaciones de los bomberos, dijo que ocho personas vivían en la residencia. “Debido al gran volumen del incendio, tuvimos un colapso extenso del techo en el piso superior y otra parte colapsó en el segundo piso, por lo que continuamos nuestras búsquedas para ver si podemos ubicar si otras personas estaban en el edificio”, citó Pix11.

El jefe de la división de EMS, Stephen Russo, informó que dos de las víctimas que murieron fueron encontradas en el 2do piso y la tercera estaba en el 3er piso. No han sido identificadas.

Uno de los bomberos sufrió una herida leve cuando cayó por un agujero mientras luchaba contra las llamas. Más de 140 bomberos respondieron al incendio de tres alarmas, que ya ha sido controlado, pero se desconoce la causa de origen. “Tuvimos un gran volumen de fuego en los tres pisos del edificio”, destacó Richardson.

