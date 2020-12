Muere Kevin Greene, miembro del Salón de la Fama de la NFL

La familia de la NFL volvió a estar de luto este lunes tras conocerse el fallecimiento a los 58 años del exapoyador y miembro del Salón de la Fama Kevin Greene, considerado uno de los cazamariscales más feroces en la historia del deporte del ovoide.

Greene murió este lunes, de acuerdo a la información ofrecida por la familia y el Salón de la Fama, aunque ninguna de las dos fuentes ofreció detalles sobre la causa que provocó su fallecimiento.

Hall of Famer Kevin Greene has passed away at the age of 58.

We will keep his legacy in the Game alive forever at the Pro Football Hall of Fame.

