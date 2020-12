Conductor muere al chocar con camión de basura en Nueva York

Kenneth Pamphile, un hombre de 32 años, murió en Brooklyn (NYC) después de que su automóvil se estrellara contra la parte trasera de un camión de basura.

En la escena se vio a su Nissan Altima 2002 completamente destrozado en la parte delantera tras el accidente sucedido en Canarsie, justo antes de las 4 a.m. del domingo.

Pamphile fue encontrado inconsciente entre los escombros en Flatlands Avenue y East 88th Street. Los bomberos lo sacaron del automóvil y luego fue declarado muerto a su llegada al Hospital de la Universidad Brookdale, dijo la policía de Nueva York.

En ese momento, había dos trabajadores de saneamiento de la ciudad en el lugar, uno en el camión parado y el otro parado cerca. Ninguno resultó herido, dijo la policía.

La Brigada de Investigación de Colisiones de NYPD estaba investigando la cauda del accidente, reportó New York Post.

Driver dies after smashing into the back of garbage truck in Brooklyn https://t.co/trHZmOv1BS pic.twitter.com/nXGSlua6ZY

— New York Post Metro (@nypmetro) December 20, 2020