Doctora afroamericana que murió de coronavirus denunció “racismo médico” antes de fallecer

Un video compartido en redes sociales ha generado mucho debate, ya que una doctora afroamericana de Indianápolis hizo público en Facebook una denuncia respecto a lo que ella consideró como “racismo médico” por el trato que la gente negra con coronavirus reciben en algunos hospitales.

Susan Moore, quien por cierto también era doctora, se contagió de COVID-19; desesperada, subió a Facebook un video en donde aseguró no sentir confianza en el hospital en donde era tratada y exigía fuera trasladada a otro, ya que los doctores le indicaron que sería dada de alta, a pesar de tener graves síntomas de coronavirus.

Según Moore, durante días, los médicos minimizaron y desestimaron el estado en el que se encontraba.

Dr. Susan Moore died today from COVID, but HOW she died is unacceptable. She posted a video to Facebook from an Indiana hospital days before her death about mistreatment. "This is how black people get killed when you send them home and they don't know how to fight for themselves" https://t.co/iSF8rs7qmI pic.twitter.com/3a8qE6DhN3

— Cleavon MD (@Cleavon_MD) December 22, 2020