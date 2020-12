¿De qué murió Frankie Randall? Padecía “demencia pugilística” y daño cerebral

El tres veces campeón mundial Frankie Randall falleció el miércoles pasado a los 59 años por causas que no han sido confirmadas, pero se sabe que llevaba muchos años luchando contra un daño cerebral y “demencia pugilística”.

Ayer, su hijo DeMarcus dio la noticia del deceso, pero evitó hablar de las causas, aunque a principios de este 2020, él mismo reveló a la revista The Ring Magazine que su padre padecía “demencia pugilística y párkinson”, por lo que se encontraba internado en una casa de cuidados especiales en Tenenesse.

“Tiene una lesión en el lóbulo frontal del cerebro que le afecta el habla, las habilidades motrices y su estabilidad mental. Le dio toda su vida al boxeo y amó su trabajo”, agregó.

“Ha sido difícil ver a mi padre convertirse en un caparazón de lo que solía ser. Casi parece que está atascado en el tiempo. Siento que se despertará y volverá a ser su yo normal, pero ese no es el caso, esta es una nueva pelea. La gente recordará a Frankie Randall, el boxeador, pero es mi papá, mi héroe, sentado allí, disminuyendo la velocidad. Ha sido un desafío y el desafío se ha convertido en mi lucha”, relató sobre los 10 años que lo cuidó después de que le diagnosticaron la enfermedad, antes de que decidieran llevarlo en abril pasado a la casa de asistencia en la que falleció ayer en Tennesse.

Debido a esto, una de las causas probables que se han manejado de forma extraoficial es que su condición se agravó con el tiempo y terminó con la vida de “El Cirujano”, recordado por ser el primer hombre que venció en el ring al Gran Campeón Mexicano Julio César Chávez.

Sad to read the news that Frankie Randall, one of my favorite fighters growing up, has died. An extremely talented fighter who was avoided for years, he produced the victory of a lifetime when he finally got his shot against Julio Cesar Chavez

RIP Surgeon pic.twitter.com/L6SkB6teGg

— Aris Pina (@PunchZoneAris) December 23, 2020