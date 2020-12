Un anciano muerto dejó escape de monóxido en edificio de Queens

Nicholas Kehagias, anciano de 81 años, fue encontrado muerto ayer en un edificio con niveles elevados de monóxido de carbono en Queens (NYC).

El sobrino de Kehagias llamó al 911 a las 12:07 p.m. porque olió gas cuando llegó a 54-19 Flushing Ave, un edificio en Maspeth que la víctima usaba para almacenamiento y, a veces, pasar la noche.

Cuando los agentes arribaron, encontraron a Kehagias muerto en una cama. El anciano también era dueño de otro edificio al otro lado de la calle, dijo un testigo a Daily News. Las autoridades investigan si el origen del monóxido de carbono fue accidental o provocado.

En la víspera, 14 residentes fueron hospitalizados después de un incidente con monóxido de carbono en 32nd Avenue, East Elmhurst, otra zona de Queens, el lunes por la mañana, informó ABC News.

