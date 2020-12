6 de los mejores secretos para bajar de peso, según la ciencia

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Comenzar un programa de pérdida de peso, puede compararse con la planeación de realizar un viaje al extranjero. Es decir es normal que surjan incógnitas y pequeñas ansiedades, y justamente es ahí donde los consejos y sugerencias de quienes han visitado dicho lugar, pueden ser de gran utilidad. Sucede lo mismo cuando queremos iniciar un camino para vivir más saludablemente y adelgazar. Lo cierto es hoy en día existe una amplia gama de recomendaciones para lograr un peso corporal óptimo, de tal manera que los especialistas se han dado a la tarea crear una serie de trucos, consejos y sugerencias que han encontrado útiles para perder o mantener el peso y establecer un patrón de alimentación más equilibrado. Te invitamos a conocer 6 de los consejos más sobresalientes, serán una gran ayuda para iniciar el 2021 con el pie derecho y cumplir todos tus objetivos.

1. Establece un plan

En repetidas ocasiones hemos mencionado la estrecha relación que existe entre la planeación de comidas y el éxito en la pérdida de peso. Y es que son acciones que no solo facilitan el camino, nos ayudan a involucrarnos mucho más en el proceso y es un aspecto que siempre traerá mejores resultados. La recomendación de los nutricionistas es establecer un plan diario o semana, organizar el día a día es clave para alcanzas nuestras metas. Un gran tip es iniciar con algo tan fácil como informarnos acerca de la lista de los alimentos más saludables y adelgazantes, para incluir en la alimentación diaria y al hacer la compra semanal asegurarnos que están incluidos. Tener a la mano este tipo de alimentos integrales y completamente naturales, influye mucho en una pérdida de peso gradual y a largo plazo; lo mejor de todo es que du consumo también se relaciona con una larga lista de beneficios terapéuticos.

2. Bebe más agua y té

En los últimos meses todos hablan acerca del importante papel que juegan los licuados, en todo plan de adelgazamiento y es por ello que son considerados una poderosa herramienta, que inclusive funcionan como sustitutos ligeros de alguna de las comidas principales (sobre todo el desayuno y la cena). Sin embargo es muy importante tener en cuenta es que beber licuados, no cubre las necesidades diarias de líquidos y este es un aspecto fundamental en la pérdida de peso. Los nutricionistas y médicos señalan que aunque las necesidades pueden variar un poco entre cada persona (más cuando existen condiciones particulares), la recomendación base es una ingesta de 64 onzas o lo equivalente a 1.89 litros por día. Recuerda, que parte de esa agua puede provenir de alimentos, especialmente vegetales y frutas, que brillan por su rica composición en agua. Otros dos magníficos aliados resultan el café y el té verde, que no solo nos mantienen hidratados son bebidas sumamente saludables gracias a su excepcional contenido en antioxidantes y compuestos únicos, la única regla: evita agregar terrones de azúcar o cucharaditas de crema. Entre las mejores sugerencias se encuentran: tés verdes, blancos o negros, están repletos de compuestos llamados catequinas, que tienen la capacidad de destruir la grasa del vientre al acelerar el metabolismo, aumentan la liberación de grasa de las células grasas y aceleran la capacidad de quemar grasa del hígado. En un estudio reciente, los participantes que combinaron un hábito diario de beber de cuatro a cinco tazas de té verde con 25 minutos de ejercicio (o 180 minutos a la semana) perdieron dos libras más que los que no bebían té. También se cuenta con otro estudio, que fue publicado en Chinese Journal of Integrative Medicine encontró que los participantes que bebían regularmente té oolong perdían medio kilo a la semana, sin hacer nada más que beber esta rica variante de té ¡Maravilloso!

3. Practica la regla 80/20

Recientemente una de las recomendaciones nutricionales más populares y que numerosos expertos en todo el mundo recomiendan a sus pacientes, es vivir practicando la regla 80/20. Aunque suene complicado se trata de un concepto muy básico y sencillo: comer sano la mayor parte del tiempo y permitirse indulgencias de vez en cuando. Se trata de un estilo de vida que tiene la inmensa ventaja de poderse llevar a cabo por siempre, ya que promueve el equilibrio entre los placeres de la vida y el cuidado de la misma. La fórmula es simple: el 80% de las veces, consume muchas frutas y verduras frescas, cereales integrales, proteínas magras y grasas saludables, y reduce el azúcar, los alimentos procesados ​​y el alcohol. Luego el 20% de las veces, se tiene luz verde para disfrutar de un chocolate, una copa de vino o unas patatas fritas. El objetivo de esta tendencia es relajarnos un poco y saber que podemos permitirnos satisfacer algunos antojos, sin sentirnos privados y frustrados; a la larga es mucho más sostenible y nos acerca a un estilo de vida mucho más sano.

4. Limpia tu cocina

Una de las más infalibles recomendaciones para empezar con el pie derecho todo plan de adelgazamiento, es darle una limpieza profunda a nuestra cocina. Y con esto nos referimos a eliminar todos los alimentos procesados ​​ricos en calorías y con alto contenido de azúcar, también date una vuelta en los productos congelados ya que en muchas ocasiones se trata de comidas rápidas muy calóricas y con pocos nutrientes. Por otra parte se cree que tener a la mano este tipo de alimentos, hace que estemos pensando en ellos como una tentación constante (especialmente cuando estamos aburridos o queremos snacks para ver una película), lo cierto es que eventualmente terminamos por comerlos. Entonces, la invitación es clara: limpia a profundidad el refrigerador y la despensa, y toma esta actividad como un aspecto liberador que será la llave para un nuevo estilo de vida.

5. No te mueras de hambre

Pasar hambre todo el día, no te ayudará a perder peso. De hecho saltarse las comidas tiende a ser contraproducente, ya que de manera natural terminamos comiendo en exceso “para compensar”. Además no solo comemos más, está comprobado que estar todo el día con hambre hace que terminemos fallando a nuestra fuerza de voluntad: comemos lo primero que este al alcance y normalmente son alimentos de mayor densidad de calorías, también es normal comer muy rápido y en cantidades no habituales. En cambio, al saber escuchar nuestra hambre y aprender a satisfacerla inteligentemente, estamos ayudando al cuerpo a perder peso. Apuesta por alimentos saciantes y saludables como los batidos, el yogurt, los frutos secos, alguna ensalada, verduras, quesos bajos en grasas, aguacate, un poco de avena y huevo duro. En general todo aquello que contenga buen aporte en proteínas y grasas saludables, será un gran aliado. Lo mejor de todo es que los niveles de energía y rendimiento mental, aumentarán considerablemente.

6. Rocía un poco de vinagre

Más simple y delicioso imposible, considerar el consumo de vinagre en la dieta diaria puede ser increíblemente útil para bajar de peso y quemar grasa corporal. De tal modo que agregar unas cucharadas de vinagre en un sándwich, ensalada, guisado o ceviche, puede retardar la absorción de carbohidratos por parte del cuerpo y reducir la sensación de hambre. Según este estudio, se ha demostrado que el vinagre tomado con una comida rica en carbohidratos puede reducir los picos de azúcar en la sangre en una cuarta parte o más, también es un hábito que se asocia con grandes cualidades para comer menos. El vinagre es un magnífico aliado de la digestión y se relaciona con bondades depurativas. Ahora ya lo sabes ¡Ponle a todo vinagre! Vas a perder peso más rápido.